Адвокату сепаратиста "Топаза" вручили повістку в армію

Як повідомив УНІАН адвокат Кромського Олександр Шадрін, суд відхилив апеляційну скаргу захисту на обрання судом першої інстанції міри запобіжного заходу для затриманого.

За словами Шадріна, Кромський, якого сьогодні доставляли на судове засідання з Полтавського СІЗО залишатиметься під вартою до 12 липня.

Адвокат також заявив, що після засідання апеляційного суду до нього підійшли працівники військомату та вручили повістку у якій зазначається, що йому необхідно з'явитися з речами у п'ятницю 13 червня о 8.00 до Дзержинського райвійськомату Харкова для мобілізації.

Шадрін висловив переконання, що вручення йому повістки з огляду на оголошене начебто припинення військових дій у східних регіонах пов'язане з його професійною діяльністю.

“Я це пов'язую зі своєю професійною діяльністю. Явно працівники СБУ постаралися, щоб на мене звернули увагу”, - сказав Шадрін.

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Він наголосив, що в цей час у нього є багато клієнтів, які перебувають під вартою.

Шадрін також обурився тим, що повістку йому вручили не за місцем проживання, а після завершення судового засідання апеляційного суду Харківської області.

За словами адвоката, після закінчення навчального закладу він має військове звання — молодшого лейтенанта запасу.

У свою чергу у прес-центрі управління СБУ в Харківській області не стали коментувати обвинувачення Шадріна.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня у Харкові активісти антимайдану штурмували приміщення облдержадміністрації, де забарикадувалися євромайданівці. Внаслідок сутичок постраждали більше 100 осіб. Правоохоронні органи відкрили за цим фактом кримінальне провадження за ч.1 ст.294 КК України (масові заворушення).

Кромського затримали 28 березня в рамках цього кримінального провадження. 29 березня Ленінський райсуд Харкова обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Прокуратура подала апеляцію з вимогою визначити запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Однак апеляційний суд залишив Кромського під домашнім арештом, зобов’язавши лише носити електронний браслет і здати закордонний паспорт.

7 квітня Кромськой, зрізавши електронний браслет, втік з-під домашнього арешту.

25 квітня в Донецькій області співробітники СБУ затримали Кромського. 26 квітня Київський районний суд Харкова змінив йому міру запобіжного заходу на тримання під вартою до 28 травня.