Соціологи зафіксували максимальний рівень підтримки ідеї членства України в НАТО

Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного спільно фондом “Демократичні ініціативи ім. І. Кучеріва" і Центром Разумкова.

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Як розповіла директор фонду Ірина Бекешкіна, дослідження показало, що підтримка ідеї членства України в НАТО досягла свого максимуму за всі роки проведення соціологічних досліджень. Зокрема, у травні (опитування проводилося з 14 по 18 число) 34% громадян підтримали вступ України в НАТО, проти висловилися - 48%, 17% опитаних не змогли визначитися.

Проте вже на початку червня, згідно з результатами іншого соціологічного дослідження, проведеного Центром Разумкова, 41% опитаних підтримали б вступ України в НАТО, якщо б відбувся відповідний референдум, а 40% висловилися б проти цього. (Опитування проводилося з 6 по 11 червня, було опитано 2012 респондентів.)

При цьому Ірина Бекешкіна зазначила, що мова йде не про абсолютну більшість, а лише про тих, хто взяв би участь у гіпотетичному референдумі. “Якщо взяти все населення в цілому, то ми поки не бачимо, щоб більшість підтримувала членство в НАТО. І це є аргументом для того, щоб зараз не піднімати це питання, тому що воно, як і раніше, розколює суспільство. Але, якщо раніше за вступ до НАТО висловлювався тільки захід України і з невеликою перевагою, то зараз це захід і центр, а також певна частина на півдні і на сході", - сказала вона, додавши, що раніше невеликий рівень підтримки вступу України в НАТО був обумовлений тим, що більшість громадян вважали, що членство в Альянсі зобов'яже Україну брати участь у військових діях. "Зараз ми бачимо, що НАТО не долучає Україну до військових дій. Тобто, агітує саме життя, експансія Росії", - підкреслила вона.

Крім того, Ірина Бекешкіна зазначила, що поряд із зростанням підтримки членства в НАТО, різко знизилася підтримка ідеї приєднання України до російського блоку безпеки - Організації договору про колективну безпеку країн, в яку входять 6 держав колишнього СРСР: 56% опитаних не підтримують цю ідею, прихильно ставиться до неї 16% і 28% не змогли визначитися з цього приводу.

Дослідження проводилося спільно Фондом «Демініціативи» і Центром Разумкова у всіх регіонах, крім Криму. В цілому було опитано 2011 респондентів старше 18 років. Похибка вибірки не перевищує 2,3%.