НАТО обіцяє продемонструвати "трансатлантичну рішучість" задля безпеки союзників
Расмуссен наголошує, що дії Росії загрожують миру та безпеці.
Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен заявляє, що дії Росії загрожують миру і наголошує на тому, що ніхто не хоче повернення Європи до холодної війни.
Таку заяву він зробив для преси у Берлині, де генсек альянсу знаходиться з робочим візитом, повідомив сам Расмуссен на своїй сторінці в Твіттері.
„Дії Росії загрожують миру та безпеці, які ми побудували після падіння Берлінської стіни. Ніхто не хоче, щоб Європа повернулася до холодної війни”, - написав він.
Читайте такожЛитва закликає НАТО посилити заходи безпеки в Балтії через дії Росії
Генсек НАТО повідомив, що вже зустрівся з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. ”Я вдячний їй за особисту прихильність в спробі розрядити кризу між Росією та Україною”, - наголосив він.
Расмуссен запевнив, що на самміті у Великобританії НАТО „продемонструє трансатлантичну рішучість перед обличчям викликів нашій безпеці”. „НАТО вжило рішучих заходів для забезпечення захисту та безпеки всіх союзників і буде робити додаткові кроки, якщо це необхідно. Всі наші заходи є оборонним”, - заявив він.