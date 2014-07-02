НАТО обіцяє продемонструвати "трансатлантичну рішучість" задля безпеки союзників

Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен заявляє, що дії Росії загрожують миру і наголошує на тому, що ніхто не хоче повернення Європи до холодної війни.

Таку заяву він зробив для преси у Берлині, де генсек альянсу знаходиться з робочим візитом, повідомив сам Расмуссен на своїй сторінці в Твіттері.

„Дії Росії загрожують миру та безпеці, які ми побудували після падіння Берлінської стіни. Ніхто не хоче, щоб Європа повернулася до холодної війни”, - написав він.

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Генсек НАТО повідомив, що вже зустрівся з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. ”Я вдячний їй за особисту прихильність в спробі розрядити кризу між Росією та Україною”, - наголосив він.

Расмуссен запевнив, що на самміті у Великобританії НАТО „продемонструє трансатлантичну рішучість перед обличчям викликів нашій безпеці”. „НАТО вжило рішучих заходів для забезпечення захисту та безпеки всіх союзників і буде робити додаткові кроки, якщо це необхідно. Всі наші заходи є оборонним”, - заявив він.