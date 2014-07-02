ЮНІСЕФ: Ми досі не бачили такого бажання допомагати іншим, як в Україні

Українці демонструють вражаюче бажання допомагати вимушеним переселенцям, зокрема, дітям, сказав Радіо Свобода заступник голови представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) Руді Лухманн.

«Що може маленька міжнародна організація зробити сама? Те, що ми бачимо в Україні, це вражаюче бажання людей допомагати, це почуття солідарності. Відверто скажу, це унікальне. Ми не бачили такого. Дуже багато організацій і просто людей, які допомагають і які хочуть бути партнерами ЮНІСЕФ. Це дуже великий «плюс» у цій складній ситуації», – сказав Лухманн в ефірі програми «Ми разом».

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Представник ЮНІСЕФ наголосив, що з початку конфлікту на сході звідти виїхали понад 50 тисяч людей, половина з них – діти. Вони потребують усього, що потрібно дітям – від підгузків до іграшок.

Протягом травня ЮНІСЕФ провів дослідження з метою визначити рівень і джерела стресу дітей, їх механізми пристосування до обставин і здатність представників місцевої громади надати дітям підтримку. Опитували дітей у Донецькій області.

«Дослідження виявило, що близько половини дітей віком від 7 до 18 років були свідками подій, пов’язаних з війною, зокрема, вони бачили танки та військову техніку, бойові дії, були очевидцями нанесення ушкоджень знайомим людям, погрожування з боку людей зі зброєю. Деякі діти стали свідками вбивств», – йдеться у звіті.

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Більшість дітей, що пережили небезпечні події, зазначили, що почуваються наляканими, відчувають негативні емоції, такі як страх, злість, сум, страждають від порушення сну і проблем із концентрацією уваги.

В ЮНІСЕФ наголошують, що Україна як держава, яка ратифікувала Конвенцію ООН з прав дитини, має виконувати свої зобов’язання і забезпечувати права дітей.