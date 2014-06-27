ООН: Кількість вимушених переселенців в Україні сягла 54 тисяч

За оцінками ООН, 54 тис. 400 жителів України змушені були залишити свої домівки.

Про це йдеться на сайті Агентства ООН у справах біженців (Управління верховного комісара ООН у справах біженців).

УВКБ ООН спостерігає збільшення внутрішнього переміщення в Україні. Так, із 54 тис. 400 осіб, які були змушені залишити свої домівки, 12 тис. виїхали із Криму, решту переселенців становлять жителі східних регіонів.

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Впродовж тижня кількість внутрішньо переміщених осіб збільшилася більш як на 16 тис. 400 осіб.

Зростає також кількість українців у Росії та інших країнах, проте відносно невелика кількість звернулася за статусом біженця.

Так, з початку року 110 тис. українців виїхали до Росії та більше 750 жителів України попросили притулку в Польщі, Білорусі, Чехії та Румунії. Лише 9 тис. 600 осіб із загальної кількості новоприбулих попросили притулку в Росії.

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При цьому більшість українців, які залишають країну, хочуть отримати інший правовий статус, часто повідомляють про занепокоєння стосовно ускладнень чи репресій у разі повернення в Україну.

Українці, які прибули до Росії, останніми днями здебільшого перебувають у Ростові-на-Дону (12 тис. 900 осіб, серед яких 5 тис. дітей) та Брянську (6 тис. 500 осіб). У Ростові люди були розселені у будівлях комунальної власності або наметових таборах. У Брянську більшість проживає у родичів та друзів.

УВКБ ООН також отримало неперевірені повідомлення стосовно нещодавно прибулих жителів східних регіонів України до Криму.

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Відзначається, що збільшення кількості переміщених осіб збігається із нещодавнім погіршенням ситуації у східній Україні. Переміщені особи вказують на погіршення правопорядку, страх викрадень, порушення прав людини та порушення функціонування служб у регіоні.

УВКБ ООН збільшило свою присутність та відправило команди для моніторингу переміщення зі сходу. Агентство не має можливості перевірити всю інформацію стосовно переміщення та покладається на місцеву і центральну владу, партнерів та громадські організації. Відсутність безпеки у деяких регіонах України перешкоджає відвідати багато районів, де перебувають переміщені особи.

За даними ООН, в Україні переміщені особи стикаються з такими проблемами як доступ до соціальних послуг, пошук довготермінового житла і працевлаштування, оформлення реєстрації.

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Більшість внутрішньо переміщених осіб забезпечені тимчасовим житлом і допомогою від місцевої влади, громадських організацій та пожертв від приватних осіб.

В ООН переконані, що уряд має створити центральний орган для координації допомоги внутрішньо переміщених осіб. УВКБ ООН також запускає програму підтримки найбільш незахищених переселених осіб у центральній та східній Україні.