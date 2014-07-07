За останню добу по допомогу звернулися 625 жителів Донецької та Луганської областей - ДСНС

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Міжвідомчий координаційний штаб та відповідні регіональні штаби з питань соціального забезпечення громадян України, які переміщуються з районів проведення антитерористичної операції, цілодобово приймають звернення від людей, які вирішили залишити райони проведення АТО.Читайте такожРятувальники привезли до Слов'янська хліб і воду (фото)

Загалом від початку антитерористичної операції з території Донецької та Луганської областей силами Міжвідомчого координаційного штабу до інших регіонів України переміщено і розселено понад 33 тис. 437 громадян України. Серед відселених: дітей – 12 тис. 544, інвалідів та осіб похилого віку – 4 тис. 183.

Найбільше громадян на даний момент розмістилися у Києві, Київській, Запорізькій, Харківській, Одеській та Дніпропетровській областях.