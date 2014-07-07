За останню добу по допомогу звернулися 625 жителів Донецької та Луганської областей - ДСНС
За останню добу на «гарячі» телефонні лінії оперативного штабу надійшло 82 телефонних звернення від жителів Донецької та Луганської областей, а до регіональних штабів у Луганській та Донецькій областях безпосередньо звернулися та отримали допомогу 543 громадянина.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Міжвідомчий координаційний штаб та відповідні регіональні штаби з питань соціального забезпечення громадян України, які переміщуються з районів проведення антитерористичної операції, цілодобово приймають звернення від людей, які вирішили залишити райони проведення АТО.Читайте такожРятувальники привезли до Слов'янська хліб і воду (фото)
Загалом від початку антитерористичної операції з території Донецької та Луганської областей силами Міжвідомчого координаційного штабу до інших регіонів України переміщено і розселено понад 33 тис. 437 громадян України. Серед відселених: дітей – 12 тис. 544, інвалідів та осіб похилого віку – 4 тис. 183.
Найбільше громадян на даний момент розмістилися у Києві, Київській, Запорізькій, Харківській, Одеській та Дніпропетровській областях.