МОЗ вирішує питання забезпечення ліками та надання меддопомоги жителям Слов’янська і Краматорська

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій, гуманітарну допомогу, надану регіонами, а саме - 35 тонн продуктів харчування, було доставлено вчора підрозділами ДСНС Харківської, Полтавської та Кіровоградської областей до Слов’янська. Близько 6 тис. банок м’ясних та рибних консервів, 10 тис. літрів води, більше 10 тонн муки, 3 тонни круп, 10 тонн цукру та 5 тонн інших продуктів харчування отримали жителі міста.

Працівники аграрної галузі Луганської області доставили до міста 4,5 тонни продукції сільськогосподарського призначення, таку ж допомогу планують надати аграрії інших областей.Читайте такожУряд може ухвалити в середу програму відновлення звільнених міст – Аваков

Координацію дій міністерств та відомств щодо забезпечення доставки гуманітарної допомоги населенню, а також проведення відновлюваних робіт безпосередньо на місці, за дорученням віце-прем’єр-міністра України – міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Володимира Гройсмана, здійснював голова ДСНС Сергій Бочковський.

«Одне з основних завдань, покладених урядом на нашу службу – відновлення зруйнованої в результаті бойових дій системи життєзабезпечення в містах області, і особливо енергоживлення. Нами опрацьовані проблемні питання та підготовлені до використання генератори енергоживлення для лікарні Слов’янська, де у тяжкому стані перебувають пацієнти, які постраждали від обстрілів бойовиків», – зауважив Бочковський.Читайте такожМедики Буковини зібрали понад 600 тис грн для допомоги військовим у зоні АТО

Силами груп піротехнічних робіт ДСНС, Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ та Служби безпеки України здійснюються роботи з розмінування території Слов’янська.