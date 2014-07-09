Терористи катують полонених жінок нарівні з чоловіками - активістка

Громадські активісти зафіксували чимало випадків, коли до полонених жінок бойовики застосовували тортури не менш жорстокі, ніж до чоловіків.

Про це в ефірі програми «Ми разом» заявила Марія Томак, представник Центру громадських свобод, передає Радіо Свобода.

Читайте такожВикраденого на Донбасі "свободівця" звільнили після 67 днів полону: "били так, що навіть коронки повилітали"

За словами активістки, нещодавно вона спілкувалася з двома жінками, яких особливо жорстоко катували озброєні сепаратисти. Одну – нещадно били, іншу – різали ножем, зокрема в зоні грудей, каже Томак. Нападники звинувачували жінок у причетності до «Правого сектору» й активності під час Майдану. Катування офіційно підтвердили київські медики, вже після звільнення обох бранок.

Марія Томак зазначає, що потрапити у полон до сепаратистів найбільше ризикують жінки, які зараз перебувають в зоні АТО, особливо ті, хто допомагає українській армії (привозять провізію чи амуніцію, надають медичні послуги). Не менше загроз, каже активістка, існує й для соціально активних жінок, які не приховують свою проукраїнську позицію.

Читайте такожУ Слов'янську звільнені з полону Павло Юров, Денис Грищук і Ірма Крат

Тим часом, у Росії захоплену бойовиками в Україні льотчицю Надію Савченко звинувачують у причетності до загибелі російських журналістів під Луганськом. Влада України закликає Росію звільнити Савченко, заявляючи про «фактично викрадення» громадянки України.