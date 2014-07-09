У Росії Надію Савченко звинувачують у причетності до смерті журналістів ВДТРК

Як повідомляє сайт СК РФ, "громадянці України Надії Савченко висунуто звинувачення в скоєнні злочину, передбаченого ч.5 ст.33, п.п. «а,б,е,ж,л» ч.2 ст.105 КК РФ (пособництво у вбивстві двох і більше осіб у зв'язку із здійсненням службової діяльності, загальнонебезпечним способом, з мотивів політичної ненависті, вчинене групою осіб)"

Судом щодо Савченко обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

Читайте такожГельсінська спілка подала у Європейський суд на Росію за викрадення та катування людейРосійські слідчі заявили, що Савченко в складі батальйону "Айдар" "дізналася координати розташування групи російських журналістів ВГТРК та інших цивільних осіб під Луганськом" і передала їх якимось "бойовикам" (маються на увазі бойовики ЛНР чи якісь інші, з повідомлення неясно - ред.).

"Після цього саме за цими координатами був проведений мінометний обстріл, внаслідок якого загинули співробітники ВГТРК Ігор Корнелюк і Антон Волошин", - заявили російські "слідчі".

Також в СК РФ стверджують, що взята в полон проросійськими бойовиками Савченко якимось чином "без документів, під виглядом біженки перетнула кордон Росії. При перевірці документів в одному з населених пунктів вона була затримана для встановлення особи. Після чого з'ясувалося, що Савченко проходить як підозрювана у кримінальній справі про вбивство російських журналістів".

Крім того, російські слідчі клянуться, що дотримали всі формальності при затриманні Савченко, зокрема, забезпечили їй перекладача та адвоката, і повідомили про її затримання в українське посольство.

Нагадаємо, російські журналісти Антон Волошин та Володимир Клян загинули під Луганськом в кінці червня. Примітно, що в їх загибелі терористи звинуватили своїх - зокрема, за цим звинуваченням ними був "арештований" один з ватажків банди "ДНР" Володимир Макович. Версію про те, що журналістів підставили під обстріл самі терористи, висунув і кореспондент російського Форбса Орхан Джемаль, який був присутній на місці подій.

Обидва загиблих працювали в Україні без акредитації.