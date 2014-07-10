У Суходольську бійці Нацгвардії знищили ще один «Град» терористів

Про це кореспонденту УНІАН заявив голова громадської організації - Громадянська ініціатива «Права справа» Дмитро Снєгирьов, який запевнив, що цю інформацію йому передають безпосередньо з місць події члени його громадської організації та місцеві жителі, які є очевидцями того, що відбувається.

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За його словами, «близько години тому (близько 17.00) в мікрорайоні Комарово р. в Суходільську частини нашої Нацгвардії вогнем знищили «Град» супротивника», з допомогою якого вівся обстріл позицій українських прикордонників». Снєгірьов додав, що система «Град» противника була встановлена на мосту, що веде до селища Лютиково, і «вона була знищена нашими військовими з ювелірною точністю».