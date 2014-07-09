Сили АТО знищили "Град" і 2 танки бойовиків, які атакували аеропорт Луганська - Тимчук
21:03, 09 липня 2014Політика
0 0
Про це повідомив Дмитро Тимчук.
Вид на аеропорт Луганська станом на 17.30 / @100007182042214
Сили АТО знищили 2 танки і 1 "Град" бойовиків, які атакували аеропорт Луганська.
Про це на своїй сторінці в Facebook написав керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.
"Авіація сил АТО завдала удару по позиціях терористів поблизу Луганського аеропорту, зайнятого силовиками", - написав він.
Читайте такожУ Луганську бойовики пошкодили магістральний газопровід, можливий вибух
Згідно з оперативними даними групи «Інформаційний Опір», в результаті удару 2 танки і 1 РСЗВ "Град" бойовиків знищені.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter