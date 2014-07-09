Сили АТО знищили "Град" і 2 танки бойовиків, які атакували аеропорт Луганська - Тимчук

21:03, 09 липня 2014
Політика
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Про це повідомив Дмитро Тимчук.

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Сили АТО знищили 2 танки і 1 "Град" бойовиків, які атакували аеропорт Луганська.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.

"Авіація сил АТО завдала удару по позиціях терористів поблизу Луганського аеропорту, зайнятого силовиками", - написав він.

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Згідно з оперативними даними групи «Інформаційний Опір», в результаті удару 2 танки і 1 РСЗВ "Град" бойовиків знищені.

Допис by Dmitry Tymchuk.
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