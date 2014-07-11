Нацрада з телерадіомовлення дала добу на відключення російських телеканалів

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook член Нацради Ольга Герасим’юк.

«Нацрада з телебачення і радіомовлення дала добу для негайного відключення ворожого контенту тим мовникам, які ретранслюють російську пропаганду на Донбасі, в Луганську», - написала вона.

За словами Герасим’юк, основною причиною, з якої заборонені для трансляції в Україні пропагандистські російські канали продовжують транслюватися, є те, що раніше «ніхто не брав на себе відповідальність дати команду натиснути «вимк.».

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Як повідомляв УНІАН, Нацрада з питань телебачення і радіомовлення у своєму позові до компанії «Торсат» просила суд визнати програми чотирьох російських каналів: «Первый канал. Всемирная сеть», «РТР-Планета», «Россия-24», «НТВ-Мир» такими, що не відповідають законам України і Європейській конвенції про трансграничне телебачення.

25 березня Київський адміністративний суд ухвалив рішення припинити трансляцію цих телеканалів в Україні на час розгляду позову.

Попри це, у Нацраді заявили, що провайдери Донецької і Луганської областей не виконують рішення суду про відключення трансляції російських телеканалів.

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4 липня Верховна Рада України призначила членами Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Олега Черниша, Олександра Ілляшенка, Ольгу Герасим’юк і Катерину Котенко. 7 липня президент України Петро Порошенко змінив трьох членів Нацради з телерадіомовлення, призначивши до нового складу регулятора Юрія Артеменка, Владислава Севрюкова і Григорія Шверка.