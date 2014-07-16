На Дніпропетровщині ЗНО під час додаткової сесії склали майже 2,5 тисячі абітурієнтів

Про це УНІАН повідомили в департаменті освіти та науки Дніпропетровської облдержадміністрації.

Протягом додаткової сесії ЗНО абітурієнти склали 11 предметів. Наймасовішими стали тестування з математики, історії України, української мови та літератури. У дні складання цих дисциплін на Дніпропетровщині працювало найбільше пунктів тестувань. Зокрема, на період іспиту з української мови та літератури діяли 26 таких пунктів. Водночас найменше було відкрито пунктів тестувань - лише два - під час складання російської мови та літератури. Виконувати тестові завдання з цих предметів прийшли 99 вступників.Читайте такожВступна кампанія до ВУЗів Донбасу продовжиться до початку жовтня

За інформацією департаменту, понад 60% абітурієнтів з Криму, Донеччини та Луганщини виявили бажання складати обрані дисципліни ЗНО російською.

Повідомляв УНІАН, під час складання додаткової сесії ЗНО на Дніпропетровщині абітурієнтів з інших областей забезпечили безоплатними місцями у гуртожитках місцевих вишів, доступом до бібліотек та Інтернет-ресурсів. Протягом двох тижнів додаткової сесії в гуртожитках вищих навчальних закладів проживали понад 800 абітурієнтів.