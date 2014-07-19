Встановлено громадянство всіх 298 загиблих у катастрофі малазійського "Боїнга"

Визначено громадянство всіх жертв катастрофи Boeing 777, який розбився 17 липня на сході України. Згідно з даними, опублікованими 19 липня на сайті Malaysia Airlines, в числі жертв - 192 громадянина Нідерландів, один з яких мав друге громадянство - США, повідомляє «Коммерсантъ».

У списку також значаться 44 підданих Малайзії, серед них 15 членів екіпажу, 27 громадян Австралії, 12 - Індонезії. Ще 10 жертв трагедії - піддані Великобританії, у одного з яких було друге громадянство - ПАР.

Серед загиблих також четверо німців, четверо бельгійців, троє філіппінців, один громадянин Канади і один - Нової Зеландії.

Крім того, AFP з посиланням на президента Міжнародного товариства боротьби зі Снідом Франсуаза Барре-Сінуссі повідомляє, що на борту перебували шість фахівців, які летіли на конференцію по боротьбі з ВІЛ, а не сто, як заявлялося раніше.

Як повідомляв УНІАН, 17 липня о 16.20 в небі над Донецькою областю терористи, яких підтримує Росія, збили малайзійський лайнер, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу «Бук». За даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, на борту літака перебували 298 осіб, зокрема, 15 членів екіпажу.