Катастрофа Боїнг-777: Тіла загиблих розкидало в радіусі 4 км, "ДНР" не пропускає рятувальників

Про це написав на своїй сторінці в Facebook Костянтин Батозський, радник голови Донецької ОДА Сергія Тарути.

"Літак вибухнув у повітрі. Останки тіл розкидано в радіусі 4 км. Периметр трагедії оточений ДНР. ДНР не допускає обласні рятувальні служби, працівників прокуратури до місця трагедії", - написав він.

Читайте такожВатажок терористів Гіркін похвалився, що збив літак в районі ТорезаУ той же час, за словами Батозського, на місці катастрофи вже працює російський канал Life News.

Обласна влада формує антикризовий штаб.