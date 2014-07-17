Катастрофа Боїнг-777: Тіла загиблих розкидало в радіусі 4 км, "ДНР" не пропускає рятувальників
20:05, 17 липня 2014Політика
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Літак Малайзійських авіаліній Боїнг-777, що зазнав аварії в Донецькій області, вибухнув у повітрі.
REUTERS
Про це написав на своїй сторінці в Facebook Костянтин Батозський, радник голови Донецької ОДА Сергія Тарути.
"Літак вибухнув у повітрі. Останки тіл розкидано в радіусі 4 км. Периметр трагедії оточений ДНР. ДНР не допускає обласні рятувальні служби, працівників прокуратури до місця трагедії", - написав він.
Читайте такожВатажок терористів Гіркін похвалився, що збив літак в районі ТорезаУ той же час, за словами Батозського, на місці катастрофи вже працює російський канал Life News.
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