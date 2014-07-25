Потужна злива в Одесі зупинила транспорт і пошкодила дороги
01:05, 25 липня 2014Суспільство
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Надзвичайно потужна злива пройшла зранку в Одесі.
Потужна злива в Одесі зупинила транспорт і пошкодила дороги
У лічені хвилини вулиці міста вкрилися півметровим шаром води, йдеться в сюжеті ТСН.
Тривала злива кілька годин. Залиті транспортні магістралі міста стали непроїзними. Рух на деяких вулицях перекрили. На одній з них потоком води змило асфальтове покриття.
Зупинився і електричний транспорт. Водії тролейбусів і трамваїв злякалися, адже якщо рівень води вище десяти сантиметрів – виникає загроза короткого замикання.
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