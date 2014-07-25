Потужна злива в Одесі зупинила транспорт і пошкодила дороги

У лічені хвилини вулиці міста вкрилися півметровим шаром води, йдеться в сюжеті ТСН.

Тривала злива кілька годин. Залиті транспортні магістралі міста стали непроїзними. Рух на деяких вулицях перекрили. На одній з них потоком води змило асфальтове покриття.

Зупинився і електричний транспорт. Водії тролейбусів і трамваїв злякалися, адже якщо рівень води вище десяти сантиметрів – виникає загроза короткого замикання.