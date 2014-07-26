Невідомі обстріляли будинок мера Львова, можливо, з протитанкової зброї

Сьогодні вночі невідомі обстріляли житловий будинок міського голови Львова Андрія Садового. На цей момент міського голови та його родини в будинку не було тому ніхто не постраждав.

Цю інформацію кореспонденту УНІАН підтвердила начальник відділу зв'язків з громадськістю ГУ МВСУ у Львівській області Світлана Добровольська.

26 липня в 00.10 до працівників міліції надійшла інформація про те, що пострілами пошкоджено один з приватних триповерхових будинків на вулиці Стрілецькій у місті Львові. Внаслідок пострілів з невстановленої на даний час зброї пошкоджено частину даху будівлі, водовідводи та вікна на третьому поверсі. На час обстрілу у будівлі нікого не було тому ніхто не постраждав. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258 ККУ (теракт). На місці події працюють правоохоронці.

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Як стало відомо кореспонденту УНІАН з джерел у правоохоронних органах, за попередньою версією експертів обстріл міг вестися з протитанкової зброї. Розслідуванням найімовірніше займатимуться співробітники СБУ.

Окрім того, минулої доби, 25 липня ввечері працівники міліції Львова зареєстрували три неправдиві повідомлення про замінування готелів “Супутник” та “Панорама” і житлового будинку на вулиці Шевченка у Львові. У всіх випадках вибухівки не було виявлено, здійснювалась евакуація людей.