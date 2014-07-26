Невідомі обстріляли будинок мера Львова, можливо, з протитанкової зброї
Внаслідок пострілів із невстановленої на даний час зброї пошкоджено частину даху будівлі, водовідводи та вікна на третьому поверсі.
Сьогодні вночі невідомі обстріляли житловий будинок міського голови Львова Андрія Садового. На цей момент міського голови та його родини в будинку не було тому ніхто не постраждав.
Цю інформацію кореспонденту УНІАН підтвердила начальник відділу зв'язків з громадськістю ГУ МВСУ у Львівській області Світлана Добровольська.
26 липня в 00.10 до працівників міліції надійшла інформація про те, що пострілами пошкоджено один з приватних триповерхових будинків на вулиці Стрілецькій у місті Львові. Внаслідок пострілів з невстановленої на даний час зброї пошкоджено частину даху будівлі, водовідводи та вікна на третьому поверсі. На час обстрілу у будівлі нікого не було тому ніхто не постраждав. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258 ККУ (теракт). На місці події працюють правоохоронці.
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Як стало відомо кореспонденту УНІАН з джерел у правоохоронних органах, за попередньою версією експертів обстріл міг вестися з протитанкової зброї. Розслідуванням найімовірніше займатимуться співробітники СБУ.
Окрім того, минулої доби, 25 липня ввечері працівники міліції Львова зареєстрували три неправдиві повідомлення про замінування готелів “Супутник” та “Панорама” і житлового будинку на вулиці Шевченка у Львові. У всіх випадках вибухівки не було виявлено, здійснювалась евакуація людей.