Терористи випустили викраденого фотокореспондента Антона Скибу

17:46, 26 липня 2014
Суспільство
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Донецькі терористи випустили з полону донецького фотокореспондента Антона Скибу.

Антона Скибу похитили террористы / Скриншот из видео Internet-TV«ВІКНО»

У телефонному коментарі кореспонденту УНІАН Антон Скиба підтвердив, що знаходився з 22 липня в Донецьку, в підвалі будівлі обласного Управління СБУ і "сьогодні, годину тому" (близько 16.30) його звільнили. В даний час він в Донецьку зустрівся зі своїми батьками.

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Фотокореспондент Антон Скиба передав подяку всім колегам, які брали участь у його долі, всім, хто допомагав його звільнити.

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