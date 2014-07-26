Терористи випустили викраденого фотокореспондента Антона Скибу
17:46, 26 липня 2014Суспільство
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Донецькі терористи випустили з полону донецького фотокореспондента Антона Скибу.
Антона Скибу викрали терористи / Скріншот з відео Internet-TV«ВІКНО»
У телефонному коментарі кореспонденту УНІАН Антон Скиба підтвердив, що знаходився з 22 липня в Донецьку, в підвалі будівлі обласного Управління СБУ і "сьогодні, годину тому" (близько 16.30) його звільнили. В даний час він в Донецьку зустрівся зі своїми батьками.
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Фотокореспондент Антон Скиба передав подяку всім колегам, які брали участь у його долі, всім, хто допомагав його звільнити.
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