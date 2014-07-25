На Донбасі за останній тиждень терористи викрали 22 особи
За останній тиждень на Донбасі правоохоронці зафіксували 22 випадки викрадення людей.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
«У період з 19 по 25 липня у Донецькій та Луганській областях правоохоронні органи зафіксували 22 випадки викрадення людей, 43 – незаконних заволодіння транспортними засобами та мародерства», - зазначив він.
Як повідомляв УНІАН, станом на 20 липня, за даними РНБО, терористи утримували у полоні 396 осіб.
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