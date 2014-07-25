На Донбасі за останній тиждень терористи викрали 22 особи

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«У період з 19 по 25 липня у Донецькій та Луганській областях правоохоронні органи зафіксували 22 випадки викрадення людей, 43 – незаконних заволодіння транспортними засобами та мародерства», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, станом на 20 липня, за даними РНБО, терористи утримували у полоні 396 осіб.

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