МВС пропонує покарати політиків та діячів культури, які підтримують РФ

Про це заявив радник глави МВС Антон Геращенко. Він сказав, що сьогодні відбулося перше засідання урядового комітету по застосуванню санкцій стосовно осіб, які підтримують і фінансують тероризм.

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В ході засідання, за його словами, з Міністерством культури обговорювався список діячів культури, науки і мистецтв, які публічно висловлювалися на підтримку анексії Криму Росією і публічно висловлювалися за розкол України.

Крім того обговорювався список політиків, щодо яких також пропонується ввести санкції. Він вважає, що в список осіб, до яких будуть застосовані санкції, потраплять як громадяни Росії, так і України. Радник міністра зазначив, що Україна повинна оголосити в міжнародний розшук всіх, проти кого будуть порушені справи і хто буде визнаний судом винним. "І нехай міністри Російської Федерації, такі як міністр оборони (Сергій Шойгу - УНІАН), Жириновський, Зюганов відпочивають за полярним колом або на Чукотці", - підкреслив Антон Геращенко.

Радник глави МВС зазначив, що пропонується ввести такі санкції до 7-ми груп осіб. Це посадові особи органів держвлади та органів місцевого самоврядування, а також депутати місцевих рад та депутати Верховної Ради; члени "ДНР" і "ЛНР", члени незаконних військових формувань; представники ЗМІ, які закликали до сепаратизму; депутати всіх рівнів України і Росії, які закликали до порушення територіальної цілісності України; всі, хто спонсорує тероризм. Конкретні прізвища будуть визначатися в ході слідства і судових засідань.

"Ми повинні, крім кримінального переслідування, проти них застосовувати фінансові санкції - бити по їх гаманцю", - зазначив він.

Антон Геращенко навів як приклад депутатів парламенту Криму, які проголосували за відокремлення Криму від України. "По кожному буде відкрито кримінальну справу, по кожному буде з`ясовуватись їх власність - я попереджаю відразу - і заарештовуватись. Якщо ви захотіли в Росію, значить "чемодан-вокзал-Росія", вам нема чого займатися бізнесом в Україні", - зазначив він.