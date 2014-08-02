У Слов'янську водолази-піротехніки продовжують обстежувати водойми

УСлов'янську Донецької області водолази-піротехніки продовжують обстеження всіх внутрішніх водойм міста.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Слов'янської міської ради.

У повідомленні наголошується, що озера Ріпне і Сліпне обстежені групою водолазів-піротехніків на наявність вибухонебезпечних предметів. Виявлені при обстеженні предмети були вилучені та знищені. Також ведуться роботи на озері Вейсовому.

Читайте такожСили АТО з боєм вийшли на околицю Донецька - ЗМІКрім того, у міськраді повідомили, що санепідслужба провела лабораторне дослідження води у водоймах Слов'янська - озерах Ріпному, Сліпному, Вейсовому і Гарячому. Відхилень від вимог санітарних норм фахівцями зареєстровано не було, наголосили в міськраді.