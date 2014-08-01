У Слов’янську відновлено постачання газу, води та відремонтовано електромережі
У Слов’янську Донецької області відновлено постачання газу, води та відремонтовано електромережі.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
Зокрема, за його словами, місто вже повністю газифіковано, відремонтовані електромережі, налагоджено водопостачання.
Читайте такожУ Слов'янську 1 серпня відновлять роботу всі тролейбуси - міськрада
«Санітарно-епідеміологічна служба завершила аналіз води у водоймах і криницях. Якість води відповідає нормі», - запевнив Лисенко.
Також, зазначив Лисенко, сьогодні на вулиці міста вийшли тролейбуси. «З 1 серпня у Слов’янську запущені всі тролейбуси», - сказав він.
Наразі, за даними Лисенка, тривають ремонтні роботи системи зовнішнього освітлення міста.
Як повідомляв УНІАН, 5 липня українські силовики звільнили Слов'янськ від терористів, які перебували в місті з середини квітня.
За даними Слов'янської райдержадміністрації, внаслідок бойових дій було пошкоджено більше півтори тисячі житлових будинків.
За попередніми даними, руйнування, завдане інфраструктурі міста бойовиками, оцінюється у суму понад 1,5 млрд грн.