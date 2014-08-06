Мешканці наметового містечка на Майдані не поспішають вступати до Нацгвардії

На Майдані Національна гвардія встановила намет для мобілізації добровольців, - йдеться в сюжеті "Спецкора".

На багато не розраховували, кажуть бійці. Нинішні мешканці наметів на Майдані до армії не зголосилися.

Щоправда, сотник, який таки навідався до намету Нацгвардії, приніс список придатних до служби чоловіків. У п'ятницю військовий комісар обіцяє оголосити імена, принаймні, п'ятдесяти новобранців-майданівців.

Нагадаємо, що сучасні майданівці хочуть залишити барикаду на Інститутській назавжди.