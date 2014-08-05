Комунальники розбирають барикади на Інститутській

15 представників комунальної служби Шевченківського району Києва розбирають барикаду на вулиці Інститутській біля верхнього входу до станції метро “Хрещатик”.

Як передає кореспондент УНІАН, також комунальники розбирають захисні укріплення біля Жовтневого палацу. Читайте також"Майданівці" завадили комунальникам прибрати барикаду на Інститутській На місці працюють два трактори та три вантажівки.

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