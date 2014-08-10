Переселенців з Донбасу вивезли з окупованого Криму до Росії

Борт МНС Росії Іл-76 вилетів сьогодні з Сімферополя в Чебоксари зі 112 українцями, що вимушено залишили свою країну через військові дій на Донбасі.

Читайте такожМосква, Петербург і Крим більше не будуть приймати біженців з Донбасу

«Сьогодні, 10 серпня, з Сімферополя у Чебоксари о 14.30 вилетів спецборт МНС Росії Іл-76. На борту літака - 112 громадян України, що вимушено залишили свою країну. Серед пасажирів - 34 дитини віком до 14 років, в тому числі 6 немовлят. В польоті їх супроводжують співробітники МНС Росії », - йдеться в повідомленні МНС Криму.

Згідно з повідомленням, по прибуттю в Чебоксари людей зустрінуть і автотранспортом доставлять в пункти тимчасового розміщення.