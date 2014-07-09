Військові дії не повинні заважати реформам – Президент

«Ми маємо знайти в собі сили перемагати в боротьбі з ворогом і тероризмом, на фронтах з корупцією, коли минуле тягне і міцно тримає нас ще в радянських моделях функціонування економіки і суспільства», - заявив Глава держави на зустрічі з представниками громадянського суспільства 9 липня, повідомляє прес-служба Президента.

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Водночас, Порошенко наголосив, що сьогодні найважливішим завданням є захист нашої держави та збереження її суверенітету. «Надзвичайно приємно бачити серед звичайних солдат, десантників, воїнів батальйонів тероборони, з якими я спілкувався, інженерів IТ, підприємців, перекладачів, вчителів, які зараз для себе прийняли рішення, що для них найважливіша робота в державі - на передовій. І ми пишаємося ними! Ми вдячні їм. Саме з таких вчинків народжується справжній український народ», - наголосив Президент.