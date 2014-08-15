В Одесі через "замінування" з двох райсудів евакуювали 168 чоловік, вибухівки не знайшли

Як повідомили УНІАН у відділі зі зв'язків із громадськістю Головного управління МВС в Одеській області, приміщення судів і прилеглі до них території обстежені фахівцями вибухотехнічної служби. В результаті жодних вибухових пристроїв і вибухонебезпечних речовин не виявлено.

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«З будівлі Малиновського суду було евакуйовано 80 громадян, зокрема - працівників суду, з Київського – 88. Зараз суди працюють у звичайному режимі», - повідомили у відділі.

В управлінні нагадують, що такі діяння караються позбавленням волі на строк від 2 до 6 років згідно з частиною 1 статті 259 (свідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення або пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці вживають заходів, спрямованих на встановлення особи телефонного хулігана для притягання його до відповідальності.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі о 13.55 на спецлінію «102» надійшло повідомлення від невідомого про мінування двох районних судів – Київського і Малиновського.