В Одесі правоохоронці перевіряють інформацію про мінування Київського райсуду

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків із громадськістю головного управління МВС в Одеській області, о 15.00 до міліції надійшло анонімне повідомлення про те, що адміністративну будівлю суду заміновано.Читайте такожВ Одесі "замінували" три військкомати

На даний час на місці працюють фахівці, які перевіряють приміщення суду і прилеглу територію на наявність вибухонебезпечних речовин.