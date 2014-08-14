В Одесі правоохоронці перевіряють інформацію про мінування Київського райсуду
16:43, 14 серпня 2014Політика
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В Одесі правоохоронці перевіряють інформацію про мінування Київського районного суду.
В Одесі правоохоронці перевіряють інформацію про мінування Київського райсуду / Фото УНИАН
Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків із громадськістю головного управління МВС в Одеській області, о 15.00 до міліції надійшло анонімне повідомлення про те, що адміністративну будівлю суду заміновано.Читайте такожВ Одесі "замінували" три військкомати
На даний час на місці працюють фахівці, які перевіряють приміщення суду і прилеглу територію на наявність вибухонебезпечних речовин.
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