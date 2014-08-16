Голову луганської "Просвіти" звільнили з полону: історик пробув у неволі майже два місяці

Викраденого бойовиками голову Луганського об’єднання «Просвіта» Володимира Семистягу звільнили з полону.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook народний депутат Олександр Доній.

В коментарі Радіо Свобода Доній підтвердив цю інформацію.

64-річний Семистяга був затриманий та кинутий до підвалу Луганської облдержадміністрації 23 червня. 1 липня з`явилась інформація про смерть громадського діяча, але згодом інформація була спростована.

«Наразі він знаходиться у безпечному місці», − сказав Доній.

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«Його рідні (дружина і син) переховувалися якийсь час у Василя Глаголюка в Коломиї (це мій помічник та голова Коломийської «Просвіти»), потім повернулися на Луганщину. І от тепер нарешті Володимир Семистяга на волі!» − повідомив народний депутат.

Володимир Семистяга − український історик, старший викладач кафедри історії України Луганського державного університету, член правління Луганської обласної організації Національної спілки краєзнавців України, голова Луганського обласного об`єднання ВУТ «Просвіта» імені Тараса Шевченка, головний редактор журналу «Бахмутський шлях».