Голову луганської "Просвіти" звільнили з полону: історик пробув у неволі майже два місяці
64-річний Семистяга був затриманий та кинутий до підвалу Луганської облдержадміністрації 23 червня.
Викраденого бойовиками голову Луганського об’єднання «Просвіта» Володимира Семистягу звільнили з полону.
Про це написав на своїй сторінці у Facebook народний депутат Олександр Доній.
В коментарі Радіо Свобода Доній підтвердив цю інформацію.
64-річний Семистяга був затриманий та кинутий до підвалу Луганської облдержадміністрації 23 червня. 1 липня з`явилась інформація про смерть громадського діяча, але згодом інформація була спростована.
«Наразі він знаходиться у безпечному місці», − сказав Доній.
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«Його рідні (дружина і син) переховувалися якийсь час у Василя Глаголюка в Коломиї (це мій помічник та голова Коломийської «Просвіти»), потім повернулися на Луганщину. І от тепер нарешті Володимир Семистяга на волі!» − повідомив народний депутат.
Володимир Семистяга − український історик, старший викладач кафедри історії України Луганського державного університету, член правління Луганської обласної організації Національної спілки краєзнавців України, голова Луганського обласного об`єднання ВУТ «Просвіта» імені Тараса Шевченка, головний редактор журналу «Бахмутський шлях».