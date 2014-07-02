Викрадений терористами голова луганської "Просвіти" - живий

Як повідомляє ТСН, таку інформацію повідомляє відомий блогер, уродженець Луганська Сергій Іванов.

"Родичам не дозволили з ним зустрітися, а тільки переговорити з ним по телефону. Вони повідомили, що він живий. Його утримують у захопленій будівлі облдержадміністрації. Який у нього стан здоров'я, поки що невідомо. Я перевірив через кілька джерел і вони мені теж підтвердили, що він живий", - розповів Іванов.

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Раніше повідомлялося, що в полоні проросійських терористів з угрупування "ЛНР" помер історик, викладач Луганського державного університету, голова обласної організації "Просвіта" Володимир Семистяга.

23 червня бойовики затримали 64-річного Семистягу і утримували в будівлі облдержадміністрації. У викладача були проблеми з серцем, ввечері 27 червня стався черговий напад.