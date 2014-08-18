У Харкові троє п’яних чоловіків через сварку з таксистом влаштували стрілянину

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю головного управління МВС України в Харківській області, інцидент стався 17 серпня близько 19:40 в Комінтернівському районі міста.

До міліції надійшло повідомлення, що в районі будинку № 1 по вулиці Слинька відбувається бійка та чутно постріли.

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На місці події міліціонери встановили, що чоловіки, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, вчинили сварку з водієм таксі. Один із чоловіків почав хаотичну стрілянину у громадському місці з карабіну. На щастя, ніхто з перехожих не постраждав.

Працівники міліції, які оперативно прибули на місце події, та місцеві мешканці присікли хуліганські дії правопорушників та затримали їх. Затриманими виявилися троє харків’ян 42, 48 та 55 років.

З місця події вилучено речові докази. Під час слідчих дій встановлено, що зброя, з якої здійснювались постріли, належить одному із затриманих.

Наразі слідчими органами відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 ККУ (хуліганство), що карається до 7 років позбавлення волі.