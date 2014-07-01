У Тернопільській області затримали таксиста із викраденим у лютому з обласної ДАІ арсеналом

Як повідомили кореспонденту УНІАН в секторі громадських зв'язків обласного управління міліції, сьогодні вночі на території Тернопільського району співробітники ДАІ за порушення правил дорожнього руху зупинили автомобіль-таксі «Daewoo Lanos». У салоні машини інспектори виявили спецзасоби. На місце події було викликано слідчо-оперативну групу.

Під час огляду автомобіля виявилося, що 24-річний тернополянин перевозив арсенал боєприпасів. Зокрема, вилучено майже 10 тис. набоїв калібру 5,45 мм та 45 магазинів до автомата Калашникова, 10 підсумків для зберігання магазинів до АК, дерев'яну біту, газовий балон «Кобра» та 4 пенали.

Під час проведення обшуку в гаражному приміщенні водія іномарки міліціонери вилучили 20 протигазів та 4 пристрої для примусового зупинення транспортних засобів.

Читайте такожУ трамваї Львова виявили дев‘ять пістолетів, викрадених з райвідділу міліції під час Ночі гнівуЗгідно з базою даних, вилучені речі перебували на балансі обласної Державтоінспекції і були викрадені з УДАІ в ніч з 18 на 19 лютого.

Дані про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфіковані за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (носіння, зберігання, придбання вогнепальної зброї, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу).

Таксист затриманий.

Правоохоронці з'ясовують, звідки у нього взялися спецзасоби.

Як повідомляв УНІАН, в ніч з 18 на 19 лютого в Тернополі під час масових погромів було спалено міськвідділ міліції. При цьому було спалено 17 автомобілів, з них 4 нових «Тойоти Пріус».

Загалом збитки правоохоронців Тернопільщини внаслідок погрому становили 6,4 млн грн.