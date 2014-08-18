Розгромлена терористами колона біженців йшла під білими прапорами

Про це "Українській правді" повідомив керівник прес-центру ОК "Північ" Анатолій Прошин. "Людей вивозили на наших військових машинах. Вони виїхали на прострілювану ділянку, і ці почали бити по колоні", - сказав він.

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"На колоні були білі прапори, і інші відмітки. Все було позначено, що це мирні люди", - зазначив Анатолій Прошин.

Раніше стало відомо, що близько 9.40 під час виведення біженців з населених пунктів Хрящувате і Новосвітловка бойовиками був нанесений удар по цій колоні з мінометів і "Граду". В РНБО цю інформацію підтвердили і повідомили, що загинуло багато людей, в тому числі жінки і діти.