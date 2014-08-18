Терористи обстріляли з "Граду" колону біженців в Луганській області

Про це "Українській правді" повідомив керівник прес-центру ОК "Північ" Анатолій Прошин. "В районі 9.40 під час виведення біженців з населених пунктів Хрящувате і Новосвітловка бойовиками було завдано масований вогневий удар по цій колоні з мінометів і реактивної артилерії "Град", - сказав він.

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"В результаті є велика кількість жертв. Люди згоріли прямо в автомобілях, якими їх вивозили. Люди просто не встигли покинути транспортні засоби, якими їх вивозили", - повідомив Анатолій Прошин, зазначивши, що в даний час кількість жертв поки не встановлена.

"Цю колону біженців вивозило наше командування, щоб люди не постраждали. Тому що в тих містах йдуть інтенсивні бойові дії", - додав він.

Інших подробиць поки не повідомляється.