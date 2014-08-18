Суд Москви переніс розгляд справи українського режисера Сенцова

Таке рішення суд прийняв сьогодні, повідомляє з зали суду журналіст під ніком @Zlobny_Karlik в "Твіттері", передає "Українська правда".

Розгляд другої скарги по Сенцову перенесли на 25 серпня. - Кликач (@Zlobny_Karlik) 18 серпня 2014

У свою чергу дружина опозиційного російського активіста Костянтина Янкаускаса Ольга Горелік, яка також знаходиться в залі суду, написала на своїй сторінці в соцмережі, що Олег Сенцов не вважає сторону обвинувачення самостійним учасником процесу. "Олег Сенцов - судді: ні ви, ні прокурор, ні слідчий не є самостійними фігурами, але я сподіваюся, що коли-небудь ви зрозумієте, що обслуговували злочинний приречений режим і вам стане соромно. Слава Україні!" - написала вона слова українського режисера.

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Крім того, за словами Олега Сенцова, після арешту його катували, надягаючи на голову мішок і вставляючи в рот пістолет. "Він витримав", - написала Ольга Горелік.

Вона додала, що суд також відмовив адвокату Олега Сенцова Дмитру Дінзі у скарзі на підписку про нерозголошення важливої для захисту інформації, що заважає йому повноцінно захищати українського режисера.

Як повідомляв УНІАН, 11 травня українського режисера Олега Сенцова затримали працівники ФСБ в Криму. 19 травня він був етапований у Москву. Там йому були пред'явлені звинувачення в тероризмі.