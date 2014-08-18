Суд Москви переніс розгляд справи українського режисера Сенцова

15:31, 18 серпня 2014
Суспільство
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Лефортовський суд Москви переніс розгляд справи українського режисера Олега Сенцова на 25 серпня.

Суд над Сенцовым перенесли / скриншот телеканал Дождь

Таке рішення суд прийняв сьогодні, повідомляє з зали суду журналіст під ніком @Zlobny_Karlik в "Твіттері", передає "Українська правда".

У свою чергу дружина опозиційного російського активіста Костянтина Янкаускаса Ольга Горелік, яка також знаходиться в залі суду, написала на своїй сторінці в соцмережі, що Олег Сенцов не вважає сторону обвинувачення самостійним учасником процесу. "Олег Сенцов - судді: ні ви, ні прокурор, ні слідчий не є самостійними фігурами, але я сподіваюся, що коли-небудь ви зрозумієте, що обслуговували злочинний приречений режим і вам стане соромно. Слава Україні!" - написала вона слова українського режисера.

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Крім того, за словами Олега Сенцова, після арешту його катували, надягаючи на голову мішок і вставляючи в рот пістолет. "Він витримав", - написала Ольга Горелік.

Вона додала, що суд також відмовив адвокату Олега Сенцова Дмитру Дінзі у скарзі на підписку про нерозголошення важливої для захисту інформації, що заважає йому повноцінно захищати українського режисера.

Post by Olga Gorelik.

Як повідомляв УНІАН, 11 травня українського режисера Олега Сенцова затримали працівники ФСБ в Криму. 19 травня він був етапований у Москву. Там йому були пред'явлені звинувачення в тероризмі.

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