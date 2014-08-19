У Краснодоні номери українських мобільних операторів працюють у режимі роумінгу - активіст

У Краснодоні Луганської області телефонні номери українських мобільних операторів зараз працюють у режимі роумінгу.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив голова громадської організації Громадянська ініціатива «Права справа» Дмитро Снєгирьов.

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За його словами, цю інформацію йому надали місцеві жителі Краснодона.

«У Краснодоні зараз почали блокувати українських операторів мобільного зв'язку. У місті почав працювати російський «Білайн», а всі вхідні дзвінки з номерів українських операторів працюють у режимі роумінг», - сказав Снєгирьов.