Таджики збираються провести стотисячний мітинг у Москві проти використання «рабської праці»

Протестувальники вимагатимуть притягнення роботодавців до відповідальності за використання «рабської праці» мігрантів і невиплату зарплат.

«За нашими даними, на 12 ринках Москви перебувають, фактично, в рабстві тисячі таджиків. Їм не виплачують зарплату, забирають документи, тримають зачиненими на територіях столичних ринків», - пояснив керівник руху «Таджицькі трудові мігранти» Каромат Шаріпов, повідомляють «Известия».

За його словами, бригадири примусово стягують по 5 тис. рублів за койко-місце з кожного працівника, навіть якщо той не хоче жити на території ринку.Читайте такожВсі трудові мігранти в Росії будуть зобов'язані підтверджувати володіння російською мовою

Серед вимог учасників мітингу також буде перегляд справ мігрантів, які знаходяться у російських в'язницях, і звільнення політв'язнів у Таджикистані. Крім того, протестувальники порушать питання створення робочих місць у рідній країні. «У нас на батьківщині мітинги, що зачіпають цю проблему, не проводяться. Їх там просто не погоджують власті. Тому ми хочемо, щоб нас почули в Таджикистані за допомогою міжнародних правозахисників і через ЗМІ», — пояснив Шаріпов.

На думку лідера руху «Таджицькі трудові мігранти», окрім мігрантів, на мітинг можуть вийти і москвичі.

«Звичайно, вимоги, що висуваються, стосуються Таджикистану, але одночасно це і проблема Росії, - вважає він. - 2 мільйони таджиків перебувають на території країни, з них мільйон відноситься до категорії молоді. І російська влада не може ігнорувати таку кількість людей…».

Шаріпов пояснив, що мітинг буде проведений у жовтні після з'їзду лідерів громадських організацій Таджикистану, який відбудеться у другій декаді жовтня в Москві або Підмосков'ї.

Газета нагадує, що на початку серпня організація «Молодь Таджикистану» вже намагалася провести мітинг чисельністю в 1 тис. осіб. Проте столична влада проведення мітингу не погодила через те, що дана організація офіційно не зареєстрована в Мін’юсті.