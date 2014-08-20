Мобілізованим на Львівщині не доплатили півмільйона гривень - прокуратура

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Західного регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері.

Так, перевіркою встановлено, що внаслідок бездіяльності та відсутності контролю посадових осіб однієї з військових частин Львівщини військовослужбовцям, які призвані на військову службу під час мобілізації у травні та червні 2014 року, не нараховано та не доплачено грошове забезпечення на загальну суму понад 500 тис грн, йдеться в повідомленні.

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Львівською прокуратурою з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері зареєстровано кримінальне провадження за ч. 2 ст. 425 (недбале ставлення військової службової особи до служби) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.