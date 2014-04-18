Раді пропонують забезпечити прав мобілізованих до лав Збройних сил та Нацгвардії

Законопроект передбачає всебічне забезпечення прав мобілізованих за призовом осіб до лав Збройних сил та Національної гвардії України, а саме – збереження робочих місць та рівня заробітної плати, замороження нарахування відсотків за кредити, а також призупинку податкових стягнень з підприємців – фізичних осіб.

Читайте такожНацгвардія та СБУ взяли під повний контроль українську ГТСЯк зазначає автор законопроекту, у зв’язку з тим, що Україна фактично перебуває в умовах військового конфлікту, викликаного вторгненням Російської Федерації на територію держави та анексією Автономної Республіки Крим, виникла гостра необхідність забезпечити належну обороноздатність держави та захист її територіальної цілісності. Першочерговим заходом стало проведення Міністерством оборони мобілізаційних заходів. При цьому дуже важливим аспектом проведення мобілізації є забезпечення належних соціальних, трудових та інших матеріальних гарантій мобілізованим особам на період їх перебування на військовій службі.

Як констатує автор законопроекту, сучасне законодавство не може повною мірою забезпечити такі гарантії мобілізованим військовослужбовцям, що може позначитись на моральному та бойовому дусі армії. Тому на даний момент гостро стоїть необхідність максимально забезпечити соціально-економічні гарантії мобілізованим особам.

Законопроект №4710 «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення проведення мобілізації та гарантій громадянам, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації» від 15 квітня 2014 р. покликаний усунути певні прогалини в законодавстві та забезпечити соціальний захист призваних під час мобілізації військовослужбовців, збереження їхніх робочих місць і заробітної плати, запобігання погіршенню рівня достатку військовослужбовців та їхніх родин.

Так, відповідно до законопроекту, передбачається внесення змін до Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, відповідно до яких, мобілізованим особам на період їх мобілізації надається відстрочка по виконанню зобов’язань за кредитними та іпотечними зобов’язаннями банками та фінансовими установами, а нарахування відсотків, штрафів, пені, інших обов’язкових платежів за такими зобов’язаннями припиняється, до моменту демобілізації таких громадян. В той же час строк дії таких зобов’язань продовжується на строк мобілізації.

Законопроект пропонує Закон України “Про військовий обов’язок і військову службу” доповнити нормою про те, що у випадку нездійснення підприємницької діяльності громадянами України, які є фізичними особами – підприємцями та проходять військову службу за призовом під час мобілізації, нарахування податків та зборів не здійснюється. Крім інших виплат, таким особам додатково нараховується мінімальна заробітна плата.

До Кодексу законів про працю України пропонується внести заборону на проведення спеціальних перевірок або будь-яких додаткових процедур чи перевірок при поновленні на роботі осіб, які були призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, у тому числі державних службовців.

Згідно з проектом, усі згадані вище норми будуть поширені також на осіб, що були призвані до рядів Збройних Сил та Національної гвардії з початку проведення мобілізації 2014 року.