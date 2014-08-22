Пожежа на місці сходження вагонів в Черкаській області локалізована

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Управління ДСНС в Черкаській області, в даний час пожежно-рятувальними підрозділами проводяться пінні атаки для захисту розташованих поруч будівель і споруд.

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До ліквідації пожежі залучено 40 одиниць техніки та 200 осіб, з них від ДСНС 30 одиниць техніки і 160 чоловік особового складу. Додатково залучені сили та засоби Київського та Кіровоградського гарнізонів ДСНС в складі 6 пожежно-рятувальних відділень на автоцистернах та пінний хід. Від "Укрзалізниці" до ліквідації пожежі залучено 3 пожежних поїзди.

Координацію дій з ліквідації надзвичайної ситуації безпосередньо на місці здійснює голова ДСНС Сергій Бочковський. Встановлено взаємодію з МВС, Мінінфраструктури і "Укрзалізницею" щодо недопущення на станцію автомобільного транспорту і місцевих жителів. На місці працює оперативна група Управління ДСНС в Черкаській області.

Як повідомляв УНІАН,близько 6.35 на залізничній станції "Городище" в Черкаській області, за попередніми даними, в результаті сходження з колії 20 цистерн, стався розлив нафтопродуктів і загорілися 11 цистерн з локомотивом. Всього у складі потягу знаходилося 35 цистерн.