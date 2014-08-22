У Черкаській області зійшли з колій 20 цистерн з нафтопродуктами (карта)

Про це ТСН.ua повідомили в Управлінні ДСНС в Черкаській області. Як зазначив представник відділу інформації та комунікацій з громадськістю Костянтин Проценко, в даний час немає інформації про поранених та загиблих у результаті події.

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Він також зазначив, що ДСНС не володіє інформацією про палаючі житлові будинки, на які перекинувся вогонь після займання цистерн. Нагадаємо, про це повідомляли свідки події.

У ДСНС також додали, що внаслідок сходу з колій 20 цистерн, стався розлив нафтопродуктів та загоряння 11 цистерн з локомотивом. Всього у складі потягу було 35 цистерн.

У Черкаській області оголошено збір всього гарнізону пожежно-рятувальної служби. Крім того, з Кіровоградської області направлено 5 пожежно-рятувальних відділень. Направлений пожежний потяг з Миронівської дільниці Одеської залізниці.