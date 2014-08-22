У Донецьку початок навчального року перенесено на невизначений термін
11:46, 22 серпня 2014Суспільство
0 0
У зв'язку зі складною обстановкою на території міста виконком Донецької міської ради прийняв рішення перенести початок занять в школах комунальної форми власності Донецька.
REUTERS
"Дата початку навчального року буде визначено пізніше, з урахуванням зміни поточної ситуації в місті, яка забезпечить збереження життя і здоров'я учасників навчально-виховного процесу", - йдеться в повідомленні на офіційному сайті міськради.
Читайте такожУ Донецьку чути залпи і вибухи, серед потерпілих - 3 мирних жителі
В даний час керівникам загальноосвітніх навчальних закладів міста дано доручення організувати дистанційне навчання школярів до початку навчально-виховного процесу.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter