У Донецьку початок навчального року перенесено на невизначений термін

"Дата початку навчального року буде визначено пізніше, з урахуванням зміни поточної ситуації в місті, яка забезпечить збереження життя і здоров'я учасників навчально-виховного процесу", - йдеться в повідомленні на офіційному сайті міськради.

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В даний час керівникам загальноосвітніх навчальних закладів міста дано доручення організувати дистанційне навчання школярів до початку навчально-виховного процесу.