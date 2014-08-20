У Донецькій області до початку навчального року підготовлені 83% шкіл і 73% садочків

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької облдержадміністрації з посиланням на заступника голови облдержадміністрації Тамару Лук'янчук.

За її словами також до 1 вересня в області підготовлені 73,2%, або 115 позашкільних навчальних закладів (з 157).

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Лук'янчук зазначила, що в регіоні вже капітально відремонтовані 150 систем опалення, 70 систем водопостачання, 110 каналізаційних систем, 0,5 км тепломережі; 5700 кв. метрів покрівлі та замінено на металопластикові 2358 вікон.

Згідно з підрахунками на проведення ремонтів у навчальних закладах області витрачено 20,1 млн грн (6,5 млн грн. бюджетних та 13,6 млн грн. залучено з позабюджетних коштів).

На сьогодні, за інформацією міст і районів області, під час бойових дій ушкодження різного ступеня отримали 170 навчальних закладів: 43 дошкільних, 96 загальноосвітніх та 5 позашкільних навчальних закладів, 12 професійно-технічних навчальних заклади, 14 вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації.

Лук'янчук запевнила, що сім'ї з дітьми шкільного віку, які переселилися в Святогорськ із зони АТО, обласна влада може забезпечити всім необхідним для навчання. Зараз важливо розуміти, де проживатимуть родини, адже на сьогодні 70% батьків не готові сказати, чи залишаться вони в Святогорську або виїдуть в інші міста.

«Що стосується Святогорська, то тут у нас працює одна школа на 250 дітей. Природно, вона не зможе прийняти всіх дітей шкільного віку, а їх більше 1,5 тис дітей. Можливо, навчання дітей проходитиме в дитячому оздоровчому центрі «Смарагдове місто», - зазначила заступник глави ОДА.

Говорячи, про школи, які зараз знаходяться в зоні бойових дій, Лук'янчук, повідомила, що їх на сьогодні 440. Вони знаходяться в Донецьку, Макіївці, Харцизьку, Горлівці, Єнакієвому, Шахтарську, Торезі, Сніжному, Кіровському, Жданівці, Ясинуватій, а також Амвросіївському, Шахтарському та Ясинуватському районах.

Лук'янчук повідомила, що рішення про початок навчального року будуть приймати місцеві органи влади спільно з батьківськими комітетами навчальних закладів.

Заступник голови регіону підкреслила, що 1 вересня діти підуть до школи лише в тому випадку, якщо їхньому життю нічого не загрожуватиме.