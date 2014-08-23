В Одесі над Потьомкінськими сходами розгорнули 23-метровий прапор України.

Як передає кореспондент УНІАН, підняття прапора відбулося в рамках Вишиванкового фестивалю, який проходить на Приморському бульварі. На захід прийшли сотні людей, вони стояли по обидва боки сходів, а також вгорі, біля пам'ятника Дюку, і внизу – ближче до моря.

Прапор розгорнули від низу до верху під радісні вигуки й аплодисменти присутніх, які скандували: «Слава героям!», «Слава Україні!», «Одна єдина соборна Україна!».

Тримаючись за прапор, учасники акції заспівали Гімн України.

Відтак через звукопосилюючу апаратуру включили українські пісні.

У церемонії взяли участь дівчата-барабанщиці, які в певні моменти вибили дріб.

Як пояснили організатори дійства, кожен метр прапора символізує 1 рік незалежності України.

Сьогодні в рамках фестивалю відбудеться гала-концерт обласного полиетнічного ансамблю мистецтв «Дивокрай», а ввечері на фестивальній сцені виступатиме муніципальний міський духовий оркестр «Лясота».

Крім того, о 19.30 на Приморському бульварі розпочнеться концерт сучасних українських рок-групп. На сцені виступлять групи «Фліт», Epolets і Well. Вхід на всі концерти вільний.

Читайте такожУ київській лікарні вивісили прапор України довжиною 500 мВишиванковий фестиваль продовжиться на Приморському бульварі до 25 серпня. У програмі свята: виставка-ярмарок народних майстрів, майстер-класи з народних ремесел, квести і споріднені конкурси, лекції Відкритого університету і багато іншого.

Довідка УНІАН. Сьогодні в Україні святкують День Державного прапора. Це офіційне свято, яке відзначається щорічно 23 серпня.