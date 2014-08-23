Сьогодні в Україні святкують День Державного прапора

В Україні відзначають державне свято / УНіАН

До охорони громадського порядку в Києві під час святкування Дня Державного прапора залучено близько 4 тис. співробітників міліції.

Як повідомили УНІАН у ВЗГ ГУМВС України в місті Києві, для забезпечення громадського порядку столичні правоохоронці несуть службу у посиленому режимі.

У центральній частині міста відбувся урочистий молебень на Софійській площі. після чого на Хрещатику пройшла церемонія підняття Державного прапору та урочисте вручення паспортів громадянам України біля приміщення КМДА.

Окрім цього заплановано проведення змагань з велоспорту, параду вишиванок та урочистого концерту за участю військових оркестрів Київського гарнізону. Також заплановано ще ряд заходів в різних районах столиці.

Читайте такожКольори прапора України є потужним викликом диктатурам - Яценюк Керівництво столичної міліції вітає киян та гостей столиці зі святом і звертається з проханням проявляти повагу і толерантність один до одного, не порушувати громадський порядок та з порозумінням ставитись до певних обмежень під час проведення заходів.