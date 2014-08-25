У Донецьку неспокійно, у декількох районах міста немає світла та води

У Донецьку в даний час неспокійно, залпи і вибухи чутні практично по всьому місту.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Донецької міської ради.

У повідомленні відзначається, що епіцентр бойових дій зараз розташований у Кіровському і Петровському районах Донецька.

У мікрорайоні Текстильник у кількох місцях пошкоджені лінії електропередач, тому зараз всі житлові будинки і підприємства знеструмлені. Аварійні бригади приступлять до ліквідації пошкоджень відразу після припинення бойових дій.

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У місті також є проблеми з водопостачанням Кіровського і Куйбишевського районів, знеструмлено південний водовузол. Зараз йдуть роботи з перемикання споживачів на інші вузли і вже до вечора комунальники обіцяють вирівняти тиск води в мережах.

У зв'язку з цим у міськраді попросили жителів перших і других поверхів багатоквартирних будинків, у кого є вода, з розумінням поставитися до ситуації та надати можливість набрати воду сусідам із верхніх поверхів.