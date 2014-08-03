Вночі у Донецьку пересувалася важка техніка, були чутні вибухи - міськрада

Про це йдеться в повідомленні прес-служби міськради.

"За попередню добу в Донецьку попадання артилерійського снаряда частково зруйновало будівлю загальноосвітньої школи № 101 в Петровському районі, знищено 560 кв. метрів покрівлі, вибито вікна та двері. Поруч з будівлею школи повністю знищені господарські споруди. На місце події виїжджали бригади МНС України в Донецькій області для ліквідації пожежі. Постраждалих немає". - відзначили в міськраді.Читайте такожОбстановка в Донецьку напружена, в центрі міста періодично чути автоматні черги - міськрада

Крім цього, вночі сталося попадання снаряда з великокаліберної зброї в приватне житлове будівництво по вулиці Красной звезди. На місце не змогла потрапити бригада МНС через обстріли в даному районі.