Вночі у Донецьку пересувалася важка техніка, були чутні вибухи - міськрада
Ніч з 2 на 3 серпня в Донецьку пройшла непокойно. Жителі практично всіх районів повідомляють про сильні вибухи, перестрілки з автоматичної зброї і пересування важкої техніки вулицями міста.
Про це йдеться в повідомленні прес-служби міськради.
"За попередню добу в Донецьку попадання артилерійського снаряда частково зруйновало будівлю загальноосвітньої школи № 101 в Петровському районі, знищено 560 кв. метрів покрівлі, вибито вікна та двері. Поруч з будівлею школи повністю знищені господарські споруди. На місце події виїжджали бригади МНС України в Донецькій області для ліквідації пожежі. Постраждалих немає". - відзначили в міськраді.Читайте такожОбстановка в Донецьку напружена, в центрі міста періодично чути автоматні черги - міськрада
Крім цього, вночі сталося попадання снаряда з великокаліберної зброї в приватне житлове будівництво по вулиці Красной звезди. На місце не змогла потрапити бригада МНС через обстріли в даному районі.