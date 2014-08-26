У Пскові напали на журналістів при відвідуванні могил загиблих десантників

Як розповів журналіст, невідомі люди в чорному погрожували йому і Іллі Васюніну, коли вони прибули до будинку, де імовірно живуть родичі одного з похованих напередодні десантників, повідомляє телеканал "Дождь".

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Рідні від коментарів відмовилися, після чого журналісти спробували зловити таксі. У цей момент до них підійшли невідомі і почали погрожувати. Зокрема, їм у грубій формі порадили "виїхати назад на першому ж поїзді", а також повідомили, що "тут дуже багато боліт" і їх "тут ніхто не знайде". Крім того, невідомі додали, що особисто приїдуть на вокзал, щоб провести журналістів.

Пізніше журналісти повідомили, що невідомі напали на них біля кладовища у Вибутах. Їхню машину закидали камінням і прокололи 2 колеса. "За цим кладовищем, судячи з усього, дуже уважно спостерігають. На нас одразу було скоєно напад", - додав Володимир Роменський.

Журналісти планують подати заяву на нападників у поліцію.

Як повідомляли напередодні ЗМІ, на кладовищі в селі Вибути під Псковом були поховані десантники Леонід Кичаткін 1984 року народження та Олександр Осипов 1993 року народження. Дата смерті вказана як 19 і 20 серпня цього року відповідно. Церемонія прощання під охороною поліції відбулася в церкві Іллі Пророка в Вибутах. Обставини загибелі бійців досі невідомі.