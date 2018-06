ЗМІ: Сьогодні у Пскові таємно ховали десантників

Про це повідомляє видання Slon з посиланням на місцеві джерела.

Очевидець відспівування загиблих, на якому були присутні близько ста осіб, розповів, що дата і обставини загибелі бійців не називалися, були озвучені лише імена. Похорон відбувся на цвинтарі поруч з військовим полігоном. Іншому джерелу Slon у Пскові вдалося виявити на кладовищі в Вибутах дві свіжі могили з вінками від підрозділів псковських ВДВ. Могили належать бійцям Кічаткіну й Осипову.

Читайте такожУкраїнські силовики ідентифікували російських десантників на сходіІнформація про загибель Леоніда Кічаткіна з'явилася в мережі 24 серпня. Журналіст «Руської планети» Ілля Васюнін розмістив у твіттері скріншот сторінки Кичаткина у «ВКонтакте», яка пізніше була видалена. На цій сторінці з'явилося повідомлення про загибель Кичаткина від імені його дружини Оксани. Однак, коли Васюнін додзвонився сім'ї десантника по телефону, його запевнили, що Кічаткін живий. Більш того, якийсь чоловік заявив журналісту, що він і є Леонід Кічаткін.

21 серпня українські журналісти виклали в інтернет непрямі докази присутності псковських десантників у Луганській області - на опублікованих фотографіях видно документи з іменами бійців, зброю, десантні берети.

«В районі Лутугиного наші захопили БМД-2, бортовий номер 275, зі складу 1-ї парашутно-десантної роти в/ч 74268, Псковської повітряно-десантної дивізії, комвзводу ст. лейтенант Попов. У машині вся документація: журнал нарядів, вечірньої повірки, журнал звільнювальних. Російські сухпаї випуску березня цього року. Екіпаж... ну, скажімо, загубився по дорозі», - написав журналіст Леонід Швець.

У Міноборони РФ інформацію про присутність на Україні російських військових в черговий раз категорично спростували.

Читайте такожУ "Азові" заявляють, що підбили танк і взяли в полон двох російських десантників18 серпня 2014 року Володимир Путін спеціальним указом нагородив орденом Суворова 76-ю Чернігівську дивізії ВДВ, що базується в Псковській області, «за успішне виконання бойових завдань командування і проявлені при цьому особовим складом мужність і героїзм». Спеціально приїхав в Псков щодо цієї нагоди голова Міноборони Сергій Шойгу, і дав зрозуміти, що дивізія нагороджена за сукупність бойових заслуг, в тому числі за дії під час проведення "референдуму" в Криму.

Між тим російські журналісти і блогери звернули увагу на раптове припинення активності в облікових записах «ВКонтакте», що належать псковським десантникам. Блогер Віктор Кадочніков зазначив, що в цілій групі акаунтів, які раніше активно оновлювалися, останніми днями заходу стали 15 та 16 серпня.

«Одна людина зайшла 17 серпня. Все! Після 17 серпня жоден зі списку нижче не з'являвся на сайті. <...> Мабуть, 15-16 серпня був якийсь бій, і більшості з них вже немає в живих», - написав Кадочніков в «Живому журналі».

Крім того, 25 серпня один із засновників видання Look At Me Олексій Аметов написав у твіттері, що зустрів на трасі чоловіка, який їхав в Улан-Уде на похорон свого сина-десантника, загиблого під Донецьком.

В селі Вибути під Псковом розташована церква Іллі Пророка і кладовище, засноване в XV столітті. Неподалік - на південній околиці Пскова - розташована військова частина, у якій базується 76-я Чернігівська дивізія ВДВ.