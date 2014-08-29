Клімкін розповів помічнику генсека ООН про порушення прав людини на Донбасі
Міністр закордонних справ Павло Клімкін зустрівся з помічником генерального секретаря ООН з прав людини Іваном Шимоновичем.
Під час зустрічі сторони обговорили розвиток подій в Україні у контексті прямого російського військового вторгнення, повідомляє департамент політики та комунікацій відомства.
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Як зазначається у повідомленні, міністр подякував Івану Шимоновичу за постійну увагу ООН до грубих порушень прав людини на сході України незаконними збройними формуваннями, які підтримуються Росією та в Автономній республіці Крим після її окупації Російською Федерацією.
Він відзначив активну неупереджену діяльність моніторингової місії ООН з прав людини, яка працює в Україні з 15 березня 2014 року на запрошення українського уряду. Глава зовнішньополітичного відомства дав позитивну оцінку оприлюдненій сьогодні п'ятій доповіді про становище в сфері прав людини в Україні.
Сторони обговорили останній розвиток подій в Україні, зокрема, в Донецькій і Луганській областях, у контексті прямого російського військового вторгнення, підкреслюється в повідомленні.